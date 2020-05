Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor voteaza miercuri motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului de Finante, Florin Citu.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 54: PNL se indreapta catre o dictatura!Motiunea simpla, intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala", a…

- Semnatarii motiunii sunt niste criminali in opinia mea, iar cel mai josnic lucru este ca s-au folosit de acest virus nenorocit pentru a-si promova motiunea si agenda politica, a declarat ministrul Finantelor, Florin Citu, in Camera Deputatilor. "Sunt aici pentru ca romanii trebuie sa stie ca in timp…

- Ministrul Finantelor a lansat un atac la adresa PSD care a depus motiunea intitulata "Virusul Citu a infectat economia nationala" la Camera Deputatilor. "Sunt aici pentru ca romanii trebuie sa stie ca in timp ce eu si PNL gestionam cu succes aceasta criza semnatarii motiunii incearca sa ne…

- In discusul sau, Florin Cițu i-a atacat dur pe inițiatorii moțiunii de cenzura, strigandu-le de la pupitrul Parlamentului: ”Cat de ticațoși sa fiți? V-a picat l-a stomac ca am gestionat bine criza. Voi sunteți niște țepari, i-ați pus pe oameni sa faca credite și acum le platim noi”, și-a inceput Cițu…

