- Senatorii si deputatii se reunesc joi în sedinta comuna, începând cu ora 14:00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de 157 de parlamentari social-democrati, cu titlul "Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Cîtu!", scrie Agerpres. Motiunea…

- Prima motiune de cenzura depusa in Parlament care va fi dezbatuta si votata va fi cea initiata de Partidul Social Democrat. In prezent, la Parlament, sunt depuse doua motiuni de cenzura – una initiata de PSD si cealalta de USR PLUS si AUR. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului…

- Lupta dintre susținatorii lui Florin Cițu și semnatarii moțiunii de cenzura continua. In timp ce liberalii vor sa impinga votul asupra moțiunii de cenzura dupa Congresul PNL, USR PLUS și AUR cer dezbaterea și votarea documentului in cel mai scurt timp. Intre timp, susținatorii lui Cițu i-au pus gand…

- Plenul Parlamentului, convocat de presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Anca Dragu si Ludovic Orban, in care ar putea fi prezentata motiunea de cenzura initiata de USR PLUS si AUR, se intruneste de la ora 16.00. De la ora 10.

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a fost convocat pentru joi, la ora 16,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura intitulate ‘Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai! Florin Citu trebuie sa plece!’. Plenul a fost convocat de catre presedintii celor doua Camere,…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru luni, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS si AUR. Initial, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere fusesera…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocata online pentru motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, a fost suspendata, vineri, din lipsa cvorumului. Birourile permanente ale celor doua Camere se vor reuni, cel mai probabil, sambata, la ora 11,00. Motiunea de cenzura “Demiterea…