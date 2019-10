Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost capturati in timpul operatiunii americane impotriva lui Abu Bakr al-Baghdadi care a condus la moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), in noaptea de sambata spre duminica, a dezvaluit seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, relateaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unei operatiuni americane in nord-vestul Siriei, iar dupa acest anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP. Rusia Moscova sustine…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unei operatiuni americane in nord-vestul Siriei, iar dupa acest anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Rusia…

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica intr-o operatiune americana in Siria, a trait intotdeauna ascuns in umbra, inclusiv pe cand, autoproclamat ”calif”, prezida destinele a sapte milioane de persoane in Siria si Irak, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a confirmat, intr-o conferinta de presa, ca liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, este mort, in urma unei operatiuni a fortelor speciale americane, in nord-vestul Siriei. Presedintele Donald Trump a mai spus ca al-Baghdadi a fugit printr-un…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata, relateaza…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "f...

- Liderul ISIS Abu Bakr al-Baghdadi ar fi fost ucis sambata intr-un raid american in nord-vestul Siriei, anunta CNN.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Citand oficiali de rang inalt din domeniul apararii si…