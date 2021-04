Stiri pe aceeasi tema

- Mostenitorii gigantului Samsung, de departe cel mai important conglomerat sud-coreean, au anuntat miercuri ca intentioneaza sa cedeze tablouri de Picasso, Monet si Gauguin pentru solutionarea drepturilor de succesiune dupa decesul tatalui lor, care se ridica la aproape 9 miliarde de

- La numai 27 de ani, tenorul George Virban are o cariera impresionanta. Solist al prestigioasei Opere de Stat din Munchen, cu recitaluri susținute in Franța, Germania, Belgia, Rusia, China, George Virban ramane cu picioarele pe pamant și spune ca ii datoreaza totul lui Dumnezeu, care i-a fost tot…

- Zvonurile despre un iPhone 13 de 120Hz incep sa caștige din ce in ce mai mult, iar un nou raport din Coreea de la The Elec a confirmat acest lucru. De asemenea, au furnizat informații suplimentare, cum ar fi modul in care Samsung va fi furnizorul afișajelor și ca, pe langa faptul ca sunt de 120Hz, vor…

- PodcasturiMedic: Ce este important sa cunoaștem cand dorim sa ne vaccinam La ora actuala, mai multe state europene au suspendat temporar procesul de vaccinare cu preparatul Astra Zeneca din cauza apariției unor efecte adverse la pacienți. © Sputnik / Rodion ProcaCe vaccinuri va achiziționa Moldova…

- Coreea de Sud a fost de acord cu o majorare cu 13,9% a contributiei sale la gazduirea pe teritoriul sau a celor aproximativ 28.500 de militari americani in 2021, cea mai mare crestere anuala in aproape doua decenii, a anuntat miercuri Ministerul de Externe de la Seul, transmite Reuters. …

- Trei nord-coreeni au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, autoritatile americane sustinand ca acestia au furat si extorcat nu mai putin de 1,3 miliarde de dolari de la banci si firme din diferite state.

- CHIȘINAU, 8 feb – Sputnik, Doina Crainik. Cu o eficiența de 91%, vaccinul rusesc Sputnik V ar putea fi livrat catre UE dupa luna iunie, cand se va incheia vaccinarea in masa a populației din Rusia, a declarat ambasadorul rus in Belgia Alexander Tokovinin, pentru RTL. Pentru moment, producatorii…