- Inca un jucator este gata sa intre pe piața jocurilor de noroc din Romania in zona online. Este vorba despre Parimatch, operator aflat in așteptarea licenței de funcționare din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Planurile companiei cu acționariat ucrainean au fost dezvaluite, intr-un…

- Purtat astazi mai degraba ca o bijuterie, marțișorul avea, in vechime, un rol de talisman, iar șnurul bicolor avea o semnificație aparte. Oamenii credeau cu adevarat in puterile lui, se realiza urmand un ritual, se purta cu sens și se renunța la el intr-un anumit moment.

- Luand in considerare ce se intampla cu vremea din Romania si mai ales toate catastrofele naturale ce fac stirea zilei pe toate posturile de televiziune, este greu sa definesti ce mai inseamna toamna sau iarna. Temperaturile in mijlocul iernii au inceput sa se apropie de cele din perioada unui inceput…

- Actualul Guvern a motivat ca nu sustine proiectul de lege USR privind limitatea jocurilor de noroc, aratandu-si ingrijorarea fata de patronii de sali, in loc sa sprijine educatia copiilor si persoanele dependente. Deputatul USR, Filip Havarneanu, in calitate de co-initiator al proiectului, considera…

- O fabricuța de ambalaje din Petriș a ajuns sa exporte ambalajele facute la doi pași de Bistrița in țari precum Franța, Austria, UK sau Germania. Pandemia de Covid nu a facut altceva decat sa deschida orizonturile SRL-ului, cu cereri tot mai mari pe partea de ambalaje pentru mancare. BisBags este unul…

- In cei 5 ani de cand Raiffeisen Bank sprijina antreprenorii la inceput de drum prin programul de finantare factory, peste 1000 idei de business au fost inscrise in competitie, iar peste 300 dintre acestea au primit sprijin financiar in valoare totala de aproape 12 milioane de euro. Impreuna, specialistii…

- Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) le cere companiilor sa respecte, incepand cu 3 ianuarie 2023, prevederi legale care exista de cațiva ani privind publicitatea la jocuri de noroc: sa nu mai apara in reclamele stradale, pe internet și la TV anunțuri despre premiile in bani și bunuri. Industria…

- Puține locuri din Europa sunt deopotriva pline de mister și la fel de puțin cunoscute. Transilvania nu e o ficțiune cu orori gotice și plina de vampiri, ci o provincie din Romania. Atenție: daca o vizitezi, iți poate cadea cu tronc, a pațit-o și un rege!