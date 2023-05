Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul de Arheologie Constanta, Adrian Radulescu s a remarcat prin interesul si pasiunea aratata in timpul cercetarilor celor mai importante obiective din Dobrogea, precum cele de la Tomis, Callatis, Histria, Castelu, Capidava etc In anul 1974, a initiat cercetarile arheologice sistematice de la…

- Regele Charles al III-lea a moștenit bunuri care i-au crescut averea la aproape 2 miliarde de lire sterline, potrivit cercetarilor și analizelor ample realizate de o publicație internaționala. Cu cat i-au crescut veniturile dupa moartea mamei sale, regina Elisabeta.

- La Constanta, lumina sfanta a fost adusa de pe mare de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. El a precizat ca in acest fel a respectat traditia conform careia Apostolul Andrei a adus de pe mare lumina lui Hristos in Dobrogea, informeaza Rador.Apoi, arhiepiscopul Teodosie a plecat intr-o procesiune catre…

- Marturii crestine din Dobrogea antica ndash; O tigla cu reprezentarea Profetului Daniel descoperita la Capidava secolul al VI lea p. Chr. , care ii are ca si curatori pe Radu Petcu, cercetator stiintific si Ingrid Petcu Levei, arheolog este exponatului lunii la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta.…

- Pe langa titlurile olimpice aduse țarii, Ivan Patzaichin a avut și o idee care se bucura de un succes tot mai mare. Punctele gastronomice locale s-au inmulțit și exista un proiect de lege pentru ele

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Lumina, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autotrurism si o motocicleta au fost implicate. Din primele informatii doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. ...

- A inceput sa lucreze ca arheolog la Institutul de Arheologie "Vasile Parvan" din Bucuresti In anul 1973 isi sustinea teza de doctorat cu titlul "Viata economica in Dobrogea romana" Ca recunoastere a meritelor sale stiintifice, Universitatea din Constanta i a decernat, in martie 2010, titlul de Doctor…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit.Evenimentul rutier a avut loc la intersectia strazilor Suceava cu Adamclisi, in zona Brotacei.La fata louclui intervine un echipaj SMURD B Fripis. ...