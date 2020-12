Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in sedinta de plen, ca Romania se schimba si ca in urma cu patru ani la tribuna Parlamentului stateau Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar acum unul este in inchisoare, iar celalalt a fost trimis in judecata.

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in ultima ședința de plen a acestei legislaturi, legea inițiata de deputatul PSD Catalin Radulescu , zis ”Mitraliera”, care ii scapa de inchisoare pe cei inculpați pentru evaziune fiscala daca prejudiciul este de pana la 100.000 de euro și numai daca il achita integral.…

- Alianța USR-PLUS a stabilit componenta echipelor care vor participa la negocierile de la Palatul Cotroceni, luni, in vederea formarii unei coalitii de guvernare. Conform unor surse politice, din acestea vor face parte: - grupul Politic: Dan Barna, Dacian Ciolos, Dominic Fritz, Dragos…

- Deputatul PNL Pavel Popescu anunța ca a fost testat pozitiv pentru infecția cu COVID-19. Miercuri, la ședința in care liberalii au desemnat propunerea de premier cu care vor merge la Cotroceni, acesta a stat langa Florin Cițu. Umilința totala pentru Ciolacu! E disperat și vrea doar ”sa fie bagat in…

- USR-PLUS a depus listele de candidati de la Constanta pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 6 decembrie 2020. Cap de lista al filialei este Stelian Ion, deputatul din Comisia Juridica, care i-a tinut piept lui Florin Iordache, Serban Nicolae si Eugen Nicolicea la asaltul PSD asupra justitiei.…

- "Astazi (joi - n.r.) o sa am o discutie cu domnul Rafila. Va veni la partid. Voi avea o discutie cu domnul profesor Rafila. In primul rand, vreau si eu sa imi explice mai bine un specialist care este situatia ca pe urma sa am si eu o discutie cat mai avizata cu ceilalti colegi", a declarat Marcel…

- Prima data am crezut ca nu-și cunoaște bine atribuțiile de Președinte al Romaniei și ii este greu sa dezbrace haina de președinte al PNL, pe care a imbracat-o doar citeva luni inainte de alegerile din 2014. Apoi, cind i s-a atras atenția ca art. 80, al. 2 din Constituție, chiar daca nu spune explicit,…