Moșii de toamnă. Ce e interzis pe 2 noiembrie „Mosii de toamna" sunt pomeniți in prima sambata din noiembrie. Au loc slujbe, se impart pachete cu mancare celor saraci și se aprind lumanari. Ofrandele sunt de ajutor celor care nu mai sunt printre noi pentru iertarea pacatelor. De aceea, cand dai ceva de pomana trebuie sa dai cu sufletul deschis. Nu este bine sa speli haine in aceasta zi. Todoata, se spune ca nu este bine sa ceri bani cu imprumut. Rugaciune pentru cei adormiți pentru cei adormiți

Pomenește, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii și a vieții celei ce va sa fie au adormit, parinți și frați ai noștri și pe toți cei care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Moșii de Toamna 2 noiembrie 2019. Ce sa NU faci azi in Ajun, ca sa nu ai ghinion tot anul Pe 2 noiembrie, creștinii din intreaga țara fac pomenirea morților. Aceasta zi este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de Toamna. Pana pe 8 octombrie, cand se se praznuiesc Sfinții Mihai și Gavriil, creștinii…

- Mosii de Toamna sau Sambata Morților, prilej de pomenire a sufletelor celor dragi plecati dintre noi, pica anul acesta pe 2 noiembrie. Intai de toate, sa tinem minte sa ne trezim in ziua in care sunt pomeniți Moșii de Toamna in zori: nu se cade sa ajungem la biserica “la spartul targului”, cand preotul…

