Stiri pe aceeasi tema

- Echinocțiul de toamna 2023. Semnificații, tradiții și superstiții. Inceputul toamnei astronomice Echinocțiul marcheaza momentul in care noaptea este egala cu ziua. La echinocțiul de toamna, incepe official anotimpul toamna. Echinoctiul de toamna se produce la 23 septembrie la ora 9 si 50 minute, moment…

- Echinocțiul de toamna al anului 2023 marcheaza debutul toamnei din punct de vedere astronomic, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstițiul de iarna, marcat pe 22 decembrie.

- Știi cand sunt Moșii de toamna 2023? Sambata Morților, așa cum i se mai spune, este o zi speciala dedicata pomenirii celor care s-au dus la odihna veșnica și este ziua in care cei ramași ofera de pomana spre liniștea morților. Exista o serie de tradiții și obiceiuri pe care trebuie sa le respecți de…

- Pentru creștinii ortodocși din toata țara, Sambata morților sau Moșii de toamna reprezinta o zi cu totul și cu totul importanta, care are o puternica semmnificație. Tradiția spune ca darurile care se ofera pentru sufletul celor adormiti au putere de mijlocire pe langa Dumnezeu pentru iertarea pacatelor…

- Iata cateva tradiții și obiceiuri populare legate de aceasta sarbatoare, care arata credința și respectul romanilor fața de Sfinții Martiri Brancoveni și de Icoana nefacuta de mana a lui Iisus Hristos.Tradiții și obiceiuri populare la 16 august- In unele zone ale țarii, ziua de 16 august este cunoscuta…

- Adormirea Maicii Domnului se sarbatorește in fiecare an in data de 15 august. Aceasta este o sarbatoare importanta pentru creștini, pentru care se pregatesc cu un post de doua saptamani. Astfel, credincioșii respecta cateva tradiții importante, dar sunt și nevoiți sa renințe la cateva obiceiuri.

- Moșii de Toamna 2023. Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Moșii de Toamna 2023. An de an, creștinii sarbatoresc Moșii de Toamna, o sarbatoare cu o data variabila, dar care cade intotdeauna intr-o zi de sambata. Aceasta…

- Ne aflam in luna august și urmeaza un eveniment important in randul creștinilor. Mai exact, Moșii de Toamna 2023. Ei bine, Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Care sunt regulile pe care trebuie sa le respecți.