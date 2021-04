Sambata Morților, Moșii de Florii sau sambata lui Lazar este ziua de dinaintea duminicii Floriilor. In tradițiile romanilor, in aceasta zi, femeile obișnuiau sa gateasca placintele lui Lazar și sa le dea de pomana. In sambata lui Lazar, la sate, femeile nu torc deloc, pentru ca nu cumva morții, care așteapta la poarta Raiului, sa […] Citește Moșii de Florii sau sambata lui Lazar: Semnificația creștina a Sambetei Morților, tradiții și superstiții in Alba24 .