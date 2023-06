Moșierii de la Guvern! Au hectare întregi de pământ dar preferă să lucreze la Palatul Victoria Mai mulți oficiali ai Secretariatului General al Guvernului pot trai liniștiți din averea uriașa pe care o au. Mai mulți demnitari din Secretariatul General al Guvenului, din aparatul propriu de lucru al premierului sau al vicepremierului au declarațiile de avere foarte incarcate la capitolul terenuri. Hectare intregi terenuri agricole, de terenuri intravila și terenuri extravilane le pot oferi un trai fara probleme dar ei au ales sa lucreze la Palatul Victoria in slujba celor care compun Executivul. Avere in Apuseni Primul care ne-a sarit in ochi a fost liberalul Laurențiu Alexandru Blaga. Acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

