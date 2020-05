Moscova a criticat joi ceea ce ea considera a fi comportamentul tot mai "periculos" al SUA, mentionand in special deciziile succesive ale Washingtonului de a pune capat derogarilor la programul nuclear civil iranian si la Tratatul militar ruso-occidental "Cer Deschis", informeaza France Presse.



"Actiunile Washingtonului sunt din ce in ce mai periculoase si mai imprevizibile", a comentat in cursul unei intalniri cu presa purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova.



In aceasta privinta, ea a "condamnat" decizia americana de a pune capat derogarilor-cheie la programul…