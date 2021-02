Rusia a acuzat joi Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) de ingerinta in sistemul sau judiciar pentru ca a dispus cu o zi in urma eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, vizat in vara de o tentativa de otravire cu o substanta considerata arma chimica, in prezent incarcerat. Kremlinul califica drept 'ilegala' dispozitia CEDO, potrivit EFE, DPA si Interfax. 'Este o decizie ilegitima, este o tentativa foarte serioasa de ingerinta in afacerile judiciare ruse, ceea ce din punctul nostru de vedere este inacceptabil', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…