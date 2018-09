Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei sunt contraproductive, dar Moscova este pregatita pentru dialog odata ce partea americana este gata pentru discutii pe baza respectului reciproc, a declarat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov agentiei de presa de stat TASS, preluata de Reuters.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat pentru ziarul Izvestiya ca Moscova doreste sa organizeze aceste discutii „dar totul depinde de reciprocitate". Joi, Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat ca lucreaza pentru organizarea unei intalniri dintre ministrul de Externe, Serghei…

- Kremlinul a anuntat vineri ca nu exclude posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa aiba discutii separate cu Trump in cadrul a trei summit-uri din Singapore, Franta si Argentina, care urmeaza sa aiba loc in 2018, scrie Reuters conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov l-a informat vineri pe omologul sau american Mike Pompeo - in cadrul unei convorbiri telefonice - ca Rusia "respinge categoric" noile sanctiuni ale Washingonului impotriva Moscovei, potrivit diplomatiei ruse, citata de AFP. Cu ocazia acestei convorbiri…

- Ministrul nipon de Externe, Taro Kono, va efectua o vizita la Moscova, pe 31 iulie, unde va participa la o intrevedere cu omologul sau rus Serghei Lavrov și miniștrii Apararii ai Rusiei și Japoniei, a anunțat vineri Minsterul japonez de Externe, in cadrul unei conferințe de pace, relateaza Tass,…

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters, conform agerpres. Grecia a anuntat…

- Miercuri, consilierul președintelui SUA pe probleme de securitate naționala, John Bolton, va purta discuții la Moscova cu ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Cei doi vor pregati terenul pentru intrevederea dintre Trump și Putin.

