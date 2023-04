Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Frantei, in semn de protest fata de ”postari false” despre atrocitati imputate fortelor ruse in Ucraina, relateaza AFP. Moscova a ”protestat puternic fata de declaratii publicate de Ambasada (Frantei) pe retele de socializare cu privire”…

- UPDATE Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze „santajul nuclear”, in timp ce NATO a criticat „retorica” nucleara „periculoasa si iresponsabila” a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Algeria iși va redeschide ambasada de la Kiev dupa un an fara activitate, potrivit Sky News. Autoritațile din Algeria au anunțat ca vor redeschide ambasada de la Kiev, la un an dupa ce aceasta a fost inchisa din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. Informația provine de la Ministerul de Externe și a…

- Presedintele Belarusului, Aleksander Lukasenko, va vizita China intre 28 februarie si 2 martie, a comunicat sambata Ministerul chinez de Externe, anunța Rador. Razboiul din Ucraina trebuie sa puna capat "unui ciclu de agresiune rusa" care dateaza de mult mai mult timp decat invazia lansata de Moscova…

- Ambasadoarea SUA la Moscova, Lynne Tracy, a fost convocata la Ministerul rus de Externe pentru a-i fi inmanat un protest fața de implicarea tot mai mare a Casei Albe in conflictul din Ucraina, scrie Reuters.

- Ministerul de Externe al Rusiei a convocat-o, marți, pe ambasadoarea SUA in Rusia, Lynne Tracy, spunand ca aceasta a fost solicitata „in legatura cu implicarea tot mai mare a Statelor Unite in ostilitațile de partea regimului de la Kiev”, relateaza CNN. „Nota de protest inmanata ambasadorului subliniaza…

- Ministerul rus de Externe a cerut intr-o nota oficiala transmisa marti, 7 februarie, Ambasadei SUA din Moscova sa inceteze sa se amestece in afacerile interne ale Rusiei, a declarat marti o sursa diplomatica apropiata de conducerea MAE pentru agentiia de presa oficiala rusa TASS . ”Ambasadei SUA la…

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in luna februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov,…