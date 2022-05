Moscova cosmopolită „a dispărut”: ruşii încep să resimtă rupturile economice şi culturale provocate de sancţiuni La trei luni de la inceputul razboiului sau in Ucraina, Rusia a devenit cea mai sanctionata tara din lume, iar in prezent, dupa ce aproape o mie de producatori si marci au parasit piata, consumatorii dar si liniile de productie interna incep sa resimta tot mai profund efectele izolarii, relateaza The Guardian. O vizita la mall pentru cumparaturi este o experienta diferita fata de acum cateva luni pentru Evghenia Marseva, o arhitecta in varsta de 33 de ani si tanara mama. Mergand la cumparaturi pentru nou-nascuti luna asta, a gasit o mare parte din magazinele marilor branduri inchise. „Acum nu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

