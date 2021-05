Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a cerut miercuri o reuniune de urgenta a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu pentru a pune capat escaladarii violentelor care au loc intre Israel si palestinieni de o saptamana, relateaza AFP. ''Cea mai urgenta sarcina este convocarea Cvartetului mediatorilor…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a condamnat abordarile americane si europene in privinta multilateralismului, despre care a afirmat ca risca sa creeze noi fracture. Intre timp, Statele Unite au facut...

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Moscova la “dezescaladarea imediata” a tensiunii din ce in ce mai acute la frontiera cu Ucraina. “Intaririle militare considerabile inițiate de Rusia sunt nejustificate, inexplicabile și profund preocupante”, a susținut Jens Stoltenberg…

- ​Represiunea manifestatiilor pentru democratie din Myanmar a facut peste 100 de morti sâmbata, printre care și copii, aceasta fiind cea mai sângeroasa zi de la lovitura de stat militara din 1 februarie. Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a declarat "îngrozit"…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken i-a adresat președintelui afgan Mohammad Ashraf Ghani o scrisoare in care propune organizarea unei conferințe pentru pace in Afganistan sub egida Națiunilor Unite. Potrivit cotidianului “The New York Times”, la o astfel de conferința ar urma sa fie invitați…

- Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia despre atacul aerian asupra Siriei cu citeva minute inainte de atac. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau afgan, Mohammad Hanif Atmar, difuzat in contul YouTube…