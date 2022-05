Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunta miercuri ca portul Mariupol, in sudul Ucrainei, si-a reluat activitatile, dupa ce a fost deminat, la o luna dupa ce Moscova a anuntat cucerirea acestui oras strategic, relateaza AFP.

- Lordul Richard Dannatt, fostul șef al Statului Major General, a vorbit, luni, la Sky News, despre situația din Ucraina și a spus ca cel mai probabil un nou atac asupra „redutei” Azovstal, din Mariupol, va avea loc inainte de Ziua Victoriei. Lordul Dannatt a declarat ca atacul coordonat al Rusiei…

- Din orașul Zaporizhzhia din sud-estul Ucrainei, situat nu departe de Mariupol, vine un apel disperat. Este al unui tata, in același timp, primar al respectivului oraș: „Rușii mi-au rapit fiul! Fac un apel la comunitatea europeana, la intreaga umanitate: va rog, ajutați-ma! Sa știe lumea intreaga!” Oleh…

- Cele mai noi imagini din Mariupol arata un oras distrus aproape in totalitate. Aproape 5.000 de persoane au fost ucise in Mariupol, a anunțat un purtator de cuvant al primarului. Mariupol, in sudul Ucrainei, este bombardat de saptamani intregi, cu oameni adunați in adaposturi, aproape fara apa și mancare.…

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi, 10 martie, absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov în Antalia (Turcia), în privinta unei încetari a focului în Ucraina, relateaza France Presse si Reuters cu referire la Agerpres.ro.…

