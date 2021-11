Moscova anunță o nouă lansare cu succes a unei rachete hipersonice Rusia a declarat joi ca a efectuat cu succes un nou test cu o racheta de croaziera hipersonica Zircon, o arma inovatoare pe care Moscova o considera &"invincibila&" și care îngrijoreaza Occidentul, potrivit AFP.

Într-un comunicat, armata rusa a declarat ca a lansat racheta de pe fregata Amiral Gorchkov asupra unei ținte din apele Marii Albe din Arctica, adaugând ca aceasta ținta a fost distrusa printr-o &"lovitura directa&".

Un videoclip, facut public de Ministerul Apararii, arata racheta decolând într-o explozie de lumina și urmata de o dâra de fum în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele american Joe Biden si-a exprimat vineri îngrijorarea serioasa cu privire la criza migrantilor de la granita Belarusului cu Polonia, dupa declaratii similare ale vicepresedintei Kamala Harris, informeaza AFP si Reuters. "Credem ca este o îngrijorare serioasa. Am…

- Deputatul Radei Supreme a Ucrainei din partea partidului "Platforma de Opoziție - Pentru Viața", Vadim Rabinovich, a acuzat Washingtonul de tradare dupa ce șefului Statului Major din Statele Unite, generalul Mark Milley, a declarat ca Rusia este una dintre cele trei centre mondiale ale putere, transmite…

- Mark Milley, șeful Statului Major Interarme al SUA, a confirmat public testarea unei rachete hipersonice de catre Beijing in luna august, despre care Financial Times a informat pe 16 octombrie si a recunoscut ca Statele Unite au fost luate prin surprindere. “Ceea ce am vazut a fost (…) un test foarte…

- Dupa testarea unei rachete hipersonice de catre China în august, generalul american John Hyten, numarul doi al Statului Major american, a declarat joi ca ritmul în care armata chineza îsi dezvolta capacitatile militare este "uimitor", în timp ce progresele militare…

- Cel mai înalt oficial militar american, generalul Mark Milley, a confirmat public miercuri testarea unei rachete hipersonice de catre Beijing în luna august, despre care Financial Times a scris pe 16 octombrie, si a recunoscut ca Statele Unite au fost luate prin surprindere, transmite AFP."Ceea…

- Retelele teroriste Al-Qaida si Stat Islamic incearca sa se replieze in Afganistan si ar putea genera amenintari pentru Statele Unite intr-un an, afirma generalul Mark Milley, seful Statului Major Interarme di...

- Washingtonul a criticat luni conditiile in care s-au desfasurat alegerile legislative din Rusia, castigate de partidul presedintelui Vladimir Putin, Statele Unite considerand ca cetatenii rusi au fost ''impiedicati sa-si exercite drepturile civice'', consemneaza AFP. ''Alegerile…

- Washingtonul a criticat luni conditiile in care s-au desfasurat alegerile legislative din Rusia, castigate de partidul presedintelui Vladimir Putin, Statele Unite considerand ca cetatenii rusi au fost ''impiedicati sa-si exercite drepturile civice'', consemneaza AFP. ''Alegerile legislative…