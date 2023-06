Stiri pe aceeasi tema

- ”Asta nu poate sa aiba decat un impact negativ”, a amenintat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline “Tolyatti – Odesa” in the Kupiansk district of the Kharkiv region. — NEXTA (@nexta_tv) O repunere…

- Asa-zisa operatiune speciala militara rusa din Ucraina va continua, astfel incat sa nu fie admise noi atacuri armate asupra teritoriului Rusiei - a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin."Operațiunea militara speciala din Ucraina va continua pentru a nu…

- Kremlinul considera joi ”ciudat” faptul ca un oficial ucrainean de rang inalt afirma ca o sosie a lui Vladimir Putin s-a dus de curand in teritorii ucrainene ocupate de Rusia si nu presedintele rus insusi, relateaza AFP. ”Pot sa spun ca aceste declaratii sunt cel putin ciudate”, a declarat presei un…

- Kremlinul a transmis miercuri, 12 aprilie, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, ca perspectivele acordului privind cerealele nu sunt pozitive pentru ca nu au fost indeplinite promisiunile de eliminare a obstacolelor din calea exporturilor rusești de produse agricole și de ingrașaminte, relateaza…

- Parlamentul rus, Duma de Stat, a votat in favoarea unor amendamente la un proiect de lege care ar permite livrarea electronica a documentelor de recrutare militara, pe langa scrisorile tradiționale, relateaza CNN . Proiectul de lege a trecut marți de a treia lectura și acum trebuie sa fie semnat de…

- „Razboiul hibrid” dintre Rusia si puterile din Occident in conflictul din Ucraina ”va dura mult timp”, estimeaza miercuri Kremlinul, la mai bine de un an dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a trimis trupele ruse in aceasta tara vecina, relateaza AFP, informaeza News.ro. Fii la curent cu…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, susține ca in prezent negocierile de pace cu Ucraina sunt imposibile iar Rusia va continua sa lupte pentru a cuceri teritoriile ucrainene. „Nu exista condiții acum pentru modificarea situației din Ucraina catre o direcție pașnica,…