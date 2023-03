Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a acuzat din nou Republica Moldova ca trece de la statutul de neutralitate stipulat in Constitutia sa la o "sustinere nesabuita a pozitiei agresive a Occidentului", prin adoptarea de declaratii antirusesti precum cea votata joi in Parlamentul de la Chisinau, informeaza vineri Deschide.md, care…

- Șeful Comitetului internațional al Consiliului Federației Ruse, camera superioara a legislativului rus, Grigori Karasin, a declarat ca Republica Moldova ar trece de la statutul de neutralitate stipulat in Constituție la o susținere nesabuita a poziției agresive a Occidentului, adoptand declarații…

- Ministerul Apararii de la Chisinau a transmis, vineri, ca „nu exista amenintari directe la adresa securitatii militare a statului", dupa ce Moscova a acuzat din nou Ucraina ca pregateste o „invazie" in Transnistria si a avertizat ca orice amenintare la adresa soldatilor rusi de acolo va declansa o riposta…

- „Partidul Socialiștilor cere asigurarea unor garanții ferme de pace pentru R. Moldova. Reglementarea transnistreana depinde in primul rand de R. Moldova, de soluția pe care Chișinaul o va aproba și oferi la masa de negocieri participanților și mediatorilor formatului „5+2”, se arata intr-o declarație…

- Rusia inventeaza pretexte pentru a destabiliza situația din Republica Moldova și a ațața ura interetnica. Portavocea MID-ului de la Moscova, Maria Zaharova, a acuzat in cadrul conferinței sale saptamanale de presa autoritațile de la Chișinau ca ar incerca asimilarea populației rusofone și marginalizarea…

- „Stimați pasageri, in acest moment, spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis, suntem in așteptarea reluarii zborurilor.Orarul planificat astazi va suferi modificari.Stimați pasageri, cei care va aflați in aeroport, la bord sau urmeaza sa zburați astazi, va rugam sa pastrați calmul și sa urmariți…

- Site-urile pro-ruse eadaily.com și bloknot.ru au fost blocate de Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinau pentru ca promovau informații ce incita la ura și razboi. Decizia este criticata de reprezentanții Ministerului rus de Externe, care solicita anularea interdicțiilor.

- Moscova lanseaza noi acuzații de dictatura la adresa autoritaților de la Chișinau și amenința cu repetarea scenariului ucrainean. Purtatorul de cuvant al MID-ului rusesc, Maria Zaharova, a lansat o noua tirada la adresa Republicii Moldova, in care a acuzat repetat guvernarea ca se supune Occidentului…