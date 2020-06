Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a celebrat Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, cea mai mare sarbatoare naționala, cu tradiționala parada militara din Piața Roșie din Moscova dupa ce aceasta a fost amânata de la data oficiala de 9 mai datorita temerilor legate de pandemia de COVID-19, relateaza The Moscow Times.În…

- Parada militara de Ziua Victoriei a inceput la Moscova, azi, 24 iunie, in pofida creșterii constante a infecțiilor cu coronavirus, observa The Guardian. In cadrul evenimentului defileaza 13.000 de soldați, sunt mobilizate 234 de vehicule blindate, iar 75 de aeronave vor survola cerul Moscovei. Totodata,…

- "Cel de-al doilea val nu este ceva ce nu poate fi evitat. Chiar daca tot mai multe tari adopta masuri de relaxare si exista un risc clar de reizbucnire a infectiei", a precizat seful regional al OMS la o teleconferinta. Kluge a subliniat ca in prezent lucrurile "nu stau mai bine decat la inceputul…

- Sursa foto: Los Angeles Times (Alexey Nikolsky, EPA) Presedintele Vladimir Putin a semnat decretul privind organizarea paradei militare de Ziua Victoriei impotriva nazismului la 24 iunie, a relatat agentia nationala rusa de presa TASS. Parada militara marcheaza 75 de ani de la incheierea celui de-Al…

- Autoritatile din Moscova au revizuit bilantul deceselor provocate de COVID-19 in luna aprilie. Conform noilor cifre, numarul morților este mai mult decat dublu fata de raportarile initiale, informeaza BBC.Departamentul de sanatate al orașului anunta ca 1.561 de persoane au murit din cauza noului coronavirus,…

- Trupele surprinse intr-o filmare la repetiția generala pentru parada care ar fi trebuit sa se desfașoare in Piața Roșie din Moscova pe 9 mai au fost bagate in carantina, dupa ce Putin a anunțat amanarea evenimentelor de Ziua Victoriei.The Moscow Times scrie ca dupa anunțul amanarii paradei, zilele trecute,…

- In vreme ce Europa interzice socializarea in grupuri mai mari de 3 oameni, Rusia planuiește o parada cu 15.000 de militari, de Ziua Victoriei, pe 9 mai. Toate predicțiile arata ca pandemia de Covid-19 nu va lua sfarșit pana atunci, ba chiar s-ar putea inregistra un varf al imbolnavirilor la final de…

- In urma cu doar o saptamana, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a spus ca in cea mai mare țara din lume raspandirea epidemiei de coronavirus „este sub control”.Același Putin a spus, intr-o declarație susținuta miercuri, ca „obiectiv, e imposibil de stopat virusul sa se impraștie”, mai ales intr-o…