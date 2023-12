Moş Crăciun soseşte la căsuţa din centrul Făgăraşului. Copiii vor avea acces gratuit în Atelierul Moşului Mos Craciun soseste sambata, la casuta din centrul Fagarasului, unde ii asteapta pe cei mici cu surprize dulci si ateliere gratuite pentru copii . „Vine, vine Moș Craciun , in Fagaraș! Sambata, 16 decembtie, la ora 18.00, Primaria Fagaraș il va gazdui acolo unde l-ați gasit și in ultimii ani, la casuța din centrul Fagarașului. Batranelul cu plete dalbe va fi insoțit de Craciunita, care ii va picta pe micuți pe fața, le va face tatuaje cu sclipici si fotografii la minut, pentru o amintire de neuitat. In fiecare zi, in perioada 16-22 decembrie, Moșul este pregatit sa asculte toate dorințele celor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea absolvenților Colegiului Național de Informatica “Grigore Moisil” din Brașov, organizeaza Gala Info 2024. De principiu, aceasta gala este un eveniment cu muzica, mancare, amintiri din liceu și cateva surprize. Vor fi prezenți exclusiv absolvenți ai acestui liceu și profesori care au predat…

- Roata panoramica din Targul de Craciun din Constanta a ramas blocata vineri seara, 1 decembrie. 45 de persoane au fost blocate. Clipe de coșmar pentru mai multe persoane din Constanța care au vrut sa vada iluminatul festiv de la inalțime. 45 de copii și adulți au ramas blocați in roata panoramica, amenajata…

- Partida dintre Romania și Elveția va avea loc, marti, pe Arena Nationala, de la ora 21.45. Meciul va fi transmis de Antena 1. 50.000 de fani vor intona imnul național impreuna cu Andra. “Fotbalul are incredibila putere de a ne umple de energie, de speranta, de a ne face sa visam cu totii acelasi vis.…

- Zi plina de volei, sambata, in Sala Sporturilor. Atat baieții, cat și fetele de la Corona Brașov vor susține confruntari in Divizia A1. Va fi un cuplaj, cu doua meciuri consecutive. De la ora 15.00, fetele se vor duela cu Știința Bacau. Pana acum, gruparea de volei feminin de la Corona a suferit doua…

- Centrul Cultural Reduta organizeaza un atelier privind tehnica snurului de laseta, eveniment sustinut de NewsBV.ro, cu prilejul Zilei Patrimoniului Cultural Imaterial. De Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial , Centrul Cultural Reduta prin Serviciul Cultura Tradiționala va invita sa participați la un…

- Pasionatii de astronomie sunt așteptați pe 29 septembrie la Cetatea Rupea , la Noaptea Cercetatorilor . Aici va fi marcata „Seara astronomica”. Noaptea Cercetatorilor Researchers Night vine in Geoparcul Carpaterra cu o seara de observații astronomice. Cei prezenți vor avea parte de ateliere de astronomie,…

- In Poligonul Cincu , unul dintre obiectivele de interes NATO , se executa, in aceste zile, trageri cu diferite categorii de armament. Acțiunile in Poligonul Cincu au inceput marti, 19 septembrie si se vor desfasura pana vineri, 22 septembrie 2023, inclusiv, anunța Primaria Cincu . In aceasta perioada…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, duminica seara, ca nu este de acord cu testarea antidrog in masa a elevilor si a afirmat ca nu crede ca o asemenea initiativa ar ajuta. El a precizat si ca, din punct de vedere tehnic, ar fi si foarte greu de facut. Catalin Predoiu a fost intrebat,…