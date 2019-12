Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun și Alba ca Zapada împart zâmbete copiilor și adulților. Primarul Ion Ceban informeaza locuitorii Capitalei ca aceștia pot fi întâlniți lânga Pomul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale. „Puteți face poze împreuna cu ei, cu…

- A devenit deja o tradiție ca in fiecare an, la inceputul lunii decembrie, sa aiba loc la Dej evenimentul ”Magia sarbatorilor”. Evenimentul dedicat copiilor – organizat de Primaria Municipiului Dej – a debutat in aceasta dupa-amiaza, la ora 17, in Piața Bobalna, cu spectacolul muzical de Craciun – cu…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza vineri, 6 decembrie, a cincea editie a evenimentului dedicat copiilor „Magia sarbatorilor”. Activitațile vor debuta la ora 17:00 in Piata Bobalna, unde copiii se vor putea bucura de spectacolul muzical de Craciun cu mascote si personaje „Prietenii lui Moș Craciun”…

- Un ceas de mana marca Patek Philippe a fost vandut pentru suma de 31 de milioane de dolari, un pret record pentru un astfel de ceas, la o licitatie in scopuri caritabile organizata de casa Christie's la Geneva, transmite Bloomberg.Ceasul Grandmaster Chime a fost adjudecat dupa un razboi al…

- Un crab de zapada din Japonia a fost vandut joi pentru cifra record de 5 milioane de yeni (41.600 de euro) la prima licitatie a sezonului din portul Tottori, in vestul tarii, relateaza EFE. Crabul respectiv, cu o greutate de 1,24 kilograme si o cochilie de 14,6 centimetri, a fost prins marti la inceputul…

- Cea mai grea Biblie din lume are 547 de kilograme, este groasa de 2,5 metri si are 8.048 de pagini. Cea mai mica Biblie din lume, sub forma unui microfilm, care a ajuns si pe luna in 5 februarie 1971, poate fi vazuta si intr-o expozitie, la Timisoara.