Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Covasna, Olimpiu Floroian, a declarat ca este foarte dezamagit de prezenta scazuta la vot a romanilor din judet si de faptul ca nu au inteles ca neprezentarea la urne este in defavoare Acesta a mentionat ca este prematur sa se pronunte cu privire la rezultatul scutinului electoral la…

- Elevii din invațamantul primar și gimnazial din orașul Covasna, care doresc sa participe la concursul online „Cine a facut Unirea?”, mai au la dispoziție doar trei zile pentru a trimite, catre organizatori, eseurile pregatite cu tema Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Concursul consta in scrierea…

- Circulația pe timp de noapte este restricționata, incepand de astazi, ca masura de limitare a raspandirii coronavirusului. Astfel, deplasarea in afara locuinței in intervalul orar 23.00 – 05.00 nu se va mai putea face decat din motive bine intemeiate, precizate intr-o declarație pe propria raspundere.…

- Doi politisti din judetul Covasna au fost impuscati joi, de un cetatean recalcitrant, in timp ce executau un mandat de aducere a acestuia. „La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 9.00, in fata sediului Postului de Politie Barcani, doi barbati, in varsta de 20, respectiv 52 de ani, ar fi agresat…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca va discuta cu prefectul judetului Covasna despre posibilitatea redeschiderii salilor de fitness, a caror activitatea a fost suspendata la inceputul saptamanii trecute printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- 7 polițiști din cadrul I.P.J. Covasna – Biroul Siguranța Școlara, Serviciul Rutier și Secția de Poliție Rurala Sfantu Gheorghe au desfașurat, la data de 16.10.2020, o acțiune pentru verificarea mijloacelor de transport folosite pentru transportul elevilor, depistarea și sancționarea persoanelor care…

- Primaria Sfantu Gheorghe aduce la cunostinta contribuabililor ca termenul de plata a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport, pe semestrul II al anului fiscal 2020, este 30 septembrie 2020. Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se platesc majorari de intarziere conform…

- Intre chipurile luminoase ale istoriei noastre nationale, la loc de cinste se afla si domnul Tarii Romanesti, Sfantul Neagoe Basarab, pe care il sarbatorim in Biserica Ortodoxa Romana la data de 26 septembrie. Urmand traditia bizantina de conducere a marilor bazilei de la Constantinopol, el a cautat…