- La data de 10 decembrie 2023, in jurul orei 11.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 1, la kilometrul 356+100 metri, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenești. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 68 de ani, din Blaj,…

- Instantele au dispus prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a trei persoane deferite justitiei pentru comiterea infractiunii de taharie calificata. Potrivit oamenilor legii, cei trei au talharit o femeie de 40 de ani si pe fiul acesteia, de 13 ani. Sub amenintarea cutitului au sustras de…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Un bistrițean a fost amendat de Poliția Locala Bistrița, cu suma de 900 de lei, dupa ce a insultat angajații instituției pe pagina de Facebook Bistriteanul.ro. „Poliția Locala are toleranta ZERO pentru hartuire și limbaj licențios, adresate atat colegilor noștri, cat și altor persoane sau instituții”…

- Un angajator din Municipiul Targu Jiu a fost sancționat cu suma de 10.000 lei pentru depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractului individual de munca cu timp partial. Persoana depistata de catre inspectorii de munca presta activitate specifica meseriei de ospatar. „Atragem atenția…

- Un angajator din Municipiul Targu Jiu, avand domeniu de activitate baruri și alte activitați de servire a bauturilor a fost sancționat cu suma de 10.000 lei pentru primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractului individual de munca cu timp partial.…

- Este vorba despre o Propunere legislativa pentru modificarea Legii politiei locale nr.155/2010 care a trecut de Senat și care a fost trimisa mai departe la Camera Deputaților pentru dezbatere. Propunerea a fost adoptata de Senat in data de 3 octombrie cu majoritate de voturi, iar acum merge la votul…

- La data de 23 septembrie, polițiștii de ordine publica din Baia Mare s-au deplasat, in urma unui apel 112, pe strada Ion Luca Caragiale, unde s-a sesizat producerea unei agresiuni. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 32…