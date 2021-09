Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray s-a dus in cap, de cand mijlocasul roman a debutat sub comanda lui Fatih Terim. Si tot mai multi specialisti pun sub semnul intrebarii atat investitia facuta in aceasta mutare, cat si valoarea fostului jucator de la FCSB.

- Premierul Florin Cițu pare sa fa renunțat la speranțele ca liderii USR PLUS se vor razgandi. Potrivit unor surse guvernamentale, in ședința guvernului de joi, 9 septembrie, s-ar putea lua decizia care ar echivala cu o ruptura totala fața de foștii parteneri. Astfel, potrivit surselor guvernamentale,…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime (61 de ani). Valeriu Iftime va aborda mai multe subiect in aceasta dimineața: transferul lui Andrei Chindriș (22 de ani) in Portugalia, la Santa Clara, debutul lui Moruțan…

- Ioan Andone (61 de ani) a comentat transferul lui Moruțan la Galatasaray. Fostul antrenor din Liga 1 sustine ca Becali nu ar fi cedat nici macar un cent, daca Morutan juca bine in debutul campionatului, dar susține ca pentru fotbalist este un pas inainte. „Daca el juca bine in acest inceput de campionat,…

- Galatasaray e deja criticata pentru ca a achitat 6,5 milioane de euro pentru transferul lui Cicaldau de la CS U Craiova. Chiar si asa, formatia din Istanbul ia in calcul aducerea lui Morutan de la FCSB pentru 5,7 milioane de euro, plus bonusuri.

- Edi Iordanescu nu a avut parte de un debut ideal pe banca lui FCSB, echipa antrenata de el reușind un egal, pe Arena Naționala, în fața lui Sepsi Sfântu Gheorghe. Dupa partida din etapa a șasea a Ligii 1, tehnicianul nu a ascuns ca este mult de munca la echipa și ca așteapta mai mult de…

- Transferul lui Moruțan la Galatasaray se poate face intr-un final, dupa ce presa turca a anunțat ca vicecampioana din Super Lig va face o ultima oferta pentru mijlocașul lui FCSB. Dupa ce presa turca a declarat ieri ca Galatasaray este pregatita sa ofere 3 milioane de euro pentru Moruțan, suma ceruta…

- Cotidianul Fotomac anunța ca Galatasaray vrea sa profite de faptul ca Radu Dragușin (19 ani) are șanse mici sa joace la Juventus și va deschide negocieri cu italienii pentru el. Radu Dragușin tocmai și-a prelungit contractul cu Juventus, pana in 2025. Salariu: 500.000 de euro in primul sezon. Insa șansele…