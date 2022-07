Castelul Sandringham, una din proprietațile reginei Elisabeta a II-a, se afla in centrul unui scandal dupa acuzații de abuz asupra animalelor salbatice. Ce se intampla la castelul Sandringham? Acest refugiu din Norfolk, una dintre puținele proprietați private ale reginei Angliei, unde familia Windsor se aduna in fiecare an, mai ales de Craciun, a fost subiectul […] The post Morți misterioase pe o proprietate a reginei Elisabeta a II-a first appeared on Ziarul National .