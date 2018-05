Celebrul actor Morgan Freeman a fost acuzat de harțuire sexuala. Nu mai puțin de opt femei susțin ca au fost victimele comportamentului indecent al actorului. Saisprezece persoane au vorbit cu postul de televiziune care a facut investigatia, iar opt dintre ele l-au acuzat de hartuire sexuala pe Morgan Freeman. O asistenta de productie din cadrul […] The post Morgan Freeman a fost acuzat de harțuire sexuala de opt femei! appeared first on Cancan.ro .