Moonsound și Jean Gavril inspirație continuă cu lansarea “Dreamers” Dupa succesul “Believer”, Moonsound și Jean Gavril colaboreaza din nou și lanseaza “Dreamers”, o piesa care nu doar continua linia inspiraționala, a hitului anterior, ci aduce și mai multa profunzime. “Dreamers” este o invitație la introspecție și la construirea increderii in sine, un refren puternic care susține dorința de a depași orice obstacol și de a merge inainte cu incredere. “Dreamers” nu este doar o piesa, este un mesaj personal, pornit din propria sa experiența pe care Moonsound dorește sa-l transmita tuturor oamenilor. “Am simțit mereu ca lipsește ceva din viața mea care sa ma indrume,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

