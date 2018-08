Stiri pe aceeasi tema

- "Anuntul Moody’s arata faptul ca tara noastra are o crestere economica solida, care se va mentine si in urmatorii ani. Aceasta perspectiva de crestere si nivelul moderat al datoriei publice sunt motive de incredere pentru investitori in economia romaneasca", a declarat ministrul Finantelor publice,…

- Agentia de rating Moody’s mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, a informat sambata Ministerul de Finante. In urmatorii doi ani, agentia de rating prognozeaza o crestere a PIB-ului real cu 4% in 2018, respectiv…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,781 miliarde de euro, in primele sase luni din 2018, in crestere cu 7,23% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, ieri, Agerpres. In perioada similara a…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele cinci luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 2,56 miliarde euro, la 96,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,018 miliarde de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 15,8% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477 miliarde euro, arata datele BNR. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,543 miliarde euro la 31 mai, (70,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de 31 decembrie 2017. Datoria…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele cinci luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 2,56 miliarde euro, la 96,04 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477…

- Romania ar putea iesi in decursul lunii iunie pe pietele externe pentru a se imprumuta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a explicat că, în prezent, procedurile sunt în derulare şi că această emisiune ar putea fi urmată de o alta…