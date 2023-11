Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a aduce un omagiu eroilor romani, filiala Mureș a AUR a desfașurat o acțiune de curațare și ingrijire a monumentului. Acțiunea a inclus lucrari de restaurare, curațare, și amenajare a inconjurimilor, pentru a oferi un cadru frumos acestui loc de comemorare. Zona din Budiu Mic care gazduiește…

- Votul a fost dat ieri in Consiliul Local, in contextul in care Guvernul nu a virat inca fondurile necesare pentru lunile august și septembrie, astfel ca o suma de peste 4 milioane de lei a fost luata din bugetul local. In Tg. Mureș circa 1.500 de persoane cu handicap grav beneficiaza de insoțitor, a…

- Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș, Razvan Biro, a participat, in perioada 12-14 octombrie, in capitala Italiei, la Summitul tinerilor suveraniști, eveniment organizat de grupul europarlamentar Identitate și Democrație. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al AUR Mureș,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor susține ca a lansat aceasta idee inca din luna februarie a acestui an și este deschisa la negocieri. Președintele AUR Targu Mureș, Dragoș Burghelia, afirma ca pana la gasirea candidatului potrivit la Primarie, PNL ar trebui sa renunțe la colaborarea cu UDMR din Consiliul…

- Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș, Razvan Biro (29 de ani), prezinta in interviul urmator cateva dintre principalele repere ale partidului aflat pe locul trei in preferințele electoratului roman, cu aproximativ 20 de procente, conform unor recente sondaje de opinie. Partidul cu cea…

- Fundația Transilvana Alpha va organiza vineri 15 septembrie de la ora 9.00, la evenimentul "ȘI EU POT – Bursa locurilor de munca pentru persoane cu nevoi speciale". Evenimentul va avea loc in holul Casei de Cultura Mihai Eminescu, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19. Prin intermediul acestui eveniment organizatorii…

- In urma cu cateva minute deputatul de Mureș și președintele PSD Dumitrița Gliga a fost votata pentru a ocupa funcția de președinte al Comisiei pentru Invațamant din cadrul Camerei Deputaților. mai jos aveți reacția acesteia postata pe profilul de Facebook: Astazi am primit votul pentru funcția de președinte…

- Elevii și preșcolarii vor primi in fiecare zi lapte, corn și fructe sau legume in urmatorii 6 ani, potrivit unei hotarari de Guvern care a fost publicata zilele trecute in Monitorul Oficial. A fost stabilit și bugetul pentru urmatorul an școlar, precum și limita valorica zilnica per preșcolar/elev.…