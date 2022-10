Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile poloneze au demolat joi patru monumente ridicate in timpul regimului communist. Acțiunea face parte din campania de ''derusificare'' a spatiilor publice ce a fost intensificata de guvernul de la Varsovia odata cu razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE.

- Autoritatile poloneze au demolat joi patru monumente ridicate in timpul regimului comunist, in cadrul campaniei de „derusificare”' a spatiilor publice. Campania a fost intensificata de guvernul de la Varsovia dupa invazia rusa in Ucraina.

- Autoritatile poloneze au demolat joi patru monumente ridicate in timpul regimului comunist, in cadrul campaniei de ''derusificare'' a spatiilor publice ce a fost intensificata de guvernul de la Varsovia odata cu razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Capitala Ucrainei a redenumit joi 95 de strazi in cadrul unei campanii de eliminare a toponimiei rusesti si sovietice, a anuntat primarul Kievului, la o zi dupa ce Ucraina a marcat 31 de ani de independenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kievul a redenumit, joi, 95 de strazi in cadrul unei campanii de eliminare a toponimiei rusesti si sovietice, a anuntat primarul orașului, la o zi dupa ce Ucraina a marcat 31 de ani de independenta.

- Autoritatile estone au anuntat marti ca au retras un tanc sovietic T-34 si se pregatesc demoleze si alte monumente sovietice ridicate in orasul Narva, localitate majoritar rusofona aflata aproape de granita cu Rusia, relateaza agentia EFE.

- Școala Sportiva Specializata de Rezerve Olimpice din orașul Calarași a inițiat o campanie de donații pentru familia lui Catalin Spinu, aflata la limita saraciei. Catalin Spinu a obținut recent titlul suprem European la lupte libere, la categoria de greutate de 62 kilograme, trecind pe rind de sportivi…

- Saptamana trecuta, Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin Nord Stream 1, principala sa conducta de gaze catre Europa, la doar 20% din capacitate, spunand ca o turbina trimisa in Canada pentru intretinere nu a fost returnata si ca alte echipamente au nevoie de reparatii. Acest lucru a semnalat o agravare…