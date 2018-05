Monstruozitati vestimentare la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii de 1 mai Stil vestimentar de 1 mai la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii Gusturile nu se discuta, iar moda este mai mult decat permisiva, astfel incat fiecare sa isi poata exprima liber personalitatea si stilul. Insa, uneori, prea mult este mult prea mult si rezultatele sunt de-a dreptul monstruoase. In weekendul prelungit de 1 mai, cluburile din Mamaia au fost gazdele unui adevarat spectacol de moda. Insa, unele tinute, erau mai degraba potrivite pentru un carnaval decat pentru o petrecere de zi, pe plaja. S-a vazut ca atat fetele, cat si baietii, au investit timp, energie si, in multe… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Monstruozitati la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii de 1 mai Gusturile nu se discuta, iar moda este mai mult decat permisiva, astfel incat fiecare sa isi poata exprima liber personalitatea si stilul. Insa, uneori, prea mult este mult prea mult si rezultatele sunt de-a dreptul monstruoase.…

- Extravaganța, cheltuiala fara numar, petrecere pana in zori, dar și mii de euro cheltuiți intr-o singura noapte! Zeci de mii de tineri au luat cu asalt cluburile de pe litoralul romanesc, in minivacanța de 1 mai. Romanii, dar și strainii au petrecut pana in zori in localurile de fițe de pe malul marii.…

- Extravaganța, cheltuiala fara numar, petrecere pana in zori, dar și mii de euro cheltuiți intr-o singura noapte! Zeci de mii de tineri au luat cu asalt cluburile de pe litoralul romanesc, in minivacanța de 1 mai. Romanii, dar și strainii au petrecut pana in zori in localurile de fițe de pe malul marii.…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand se va da startul la distractie in statiunea Mamaia. De 1 Mai, mii de turisti vor ajunge la malul marii pentru a se distra timp de patru zile si patru nopti. Pana atunci insa, prin statiune se aud doar zgomote de ciocane si polizoare. Patronii teraselor trag din greu…

- Cu toate ca Administratia Nationala de Meteorologie nu a emis avertizare de ceata, in judetul Constanta, din cauza cetii dense au fost inchise porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea. Masura a fost anuntata de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. ...

- In legatura cu incalzirea brusca a vremii și topirii zapezii, in perioada 27 martie – 2 aprilie hidrologii avertizeaza privind cresterea nivelului apei in raurile mici din țara cu 0.5 - 1.0 m și formarea scurgerii intensive pe pante cu risc de subinundații locale.

- Un fenomen extrem de rar s-a înregistrat, noaptea trecuta, în județul nostru. A tunat și a fulgerat în timp ce ningea. Meteorologii spun ca de vina ar fi o masa de aer foarte rece care a schimbat rapid temperatura iar atmosfera s-a încarcat electric. CONSTANȚA. Lista drumurilor…

- Protestul mut din fața sediului PSD Sibiu s-a mutat la Bruxelles. O parte dintre participanți au fost chemați la sediul instituțiilor europene și vor sa atraga atenția asupra modificarilor aduse legilor justiției. Protestul mut din fața sediului PSD Sibiu s-a mutat la Bruxelles. Comunitatea Va Vedem…