- Un barbat din judetul Galati a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor si rele tratamente aplicate minorului dupa ce anchetatorii au stabilit ca acesta si-a torturat bebelusul de doar 7 luni. Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a solicitat luni, 15 iunie, arestarea preventiva a unui barbat…

- Un barbat a incercat sa introduca marijuana intr-un centru de carantina, fiind depistat de jandarmi. Drogul ii fusese comandat pe Facebook de unul dintre cei aflati in carantina. The post Un barbat din Hunedoara a incercat sa introduca marijuana intr-un centru de carantina appeared first on Renasterea…

- Conform celei mai recente informari a Grupului de comunicare strategica, numarul deceselor cauzate de coronavirus, in Romania, a ajuns la 182. Printre victimele maladiei se afla și un barbat de 94 de ani din Arad. The post Noi decese din cauza coronavirusului, in Romania. Un barbat a murit in vestul…

- Un puternic incendiu a cuprins Biserica Ortodoxa din cartierul Gai, din municipiul Arad. Pompierii chemați sa intervina au constatat ca incendiul... The post Biblia cu tricolor și carțile sfinte au scapat dintr-un incendiu care a distrus o biserica appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat din Zabrani a crezut ca poate fenta masura izolarii, dar s-a ales cu un dosar penal. In data de 03.04.2020 la Parchetul de pe langa Judecatoria Lipova s-a inregistrat un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „zadarnicirea combaterii bolilor”, prev. de art. 352 al. 2 Cod penal.…