- Alexandra Maceașanu a disparut in urma cu trei ani, iar cazul Caracal a cutremurat intraga lume dupa marturiile facute de Gheorghe Dinca, principalul suspect al presupusei crime. Deși adolescenta a fost declarata moarta, familia continua sa creada ca aceasta e vie, dar departe de țara. Care e motivul…

- SCANDAL la Blaj: Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce a batut un tanar. Victima a ajuns la spital SCANDAL la Blaj: Un barbat a fost reținut de polițiști dupa ce a batut un tanar. Victima a ajuns la spital Politistii din Blaj au retinut un barbat, din municipiu, ce este cercetat pentru lovirea…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Horodnic de Sus, a fost condamnat de judecatori la pedeapsa de 3 ani de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de lipsire de libertate. Victima este o tanara in varsta de 22 de ani, fosta concubina a barbatului.La inceputul lunii noiembrie a anului trecut, ...

- Dupa doi ani, timp in care au judecat de doua ori dosarul, magistrații au decis ca polițistul care a „ajutat-o” pe Alexandra Maceșanu sa fie violata și ucisa nu a greșit prea mult, așa ca l-au premiat cu diminuarea pedepselor, pentru a se intoarce cat mai rapid in fotoliul de șef și a putea aplica „rețeta…

- Copiii din Romania trec prin adevarate drame, mai ales cei care au unul sau ambii parinți plecați la munca in strainatate. Este și cazul unei fetițe de 11 ani, a carei mama a plecat la munca peste hotare și a lasat-o in grija tatalui. Acesta s-a transformat in monstru și a inceput sa o violeze. Timp…

- Un caz tulburator a avut loc intr-o gradinița din Suceava. O educatoare, in varsta de 52 de ani, care lucreaza in domeniu de 20 de ani, este acuzata ca și-a violat trei eleve. Tatal a doua micuțe și-a facut singur dreptate și i-a incendiat autovehiculul femeii. In momentul de fața, aceasta a fost arestata…