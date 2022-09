Stiri pe aceeasi tema

- In Aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești a fost lansat, luni, 12 septembrie, in premiera naționala, setul de șase lucrari de istorie „Romania in Primul Razboi Mondial și Marea Unire a Romaniei”. In carțile, care au ieșit de sub teascurile Tipografiei Magic Print din Onești, sunt analizate…

- Monopostul de Formula E al echipei Mahindra Racing, condus de celebrul pilot Nick Heidfeld, va fi prezentat la Timișoara in cadrul unui eveniment organizat de ZF Group și Universitatea Politehnica Timișoara. Prezentarea va avea loc pe 24 septembrie, in cadrul evenimentului The Drive to Win. In cadrul…

- Selecția oficiala a noii ediții Astra Film Festival (Sibiu, 9-16 octombrie) confirma faptul ca aici este locul in care majoritatea realizatorilor de film documentar din Romania aleg sa iși prezinte pentru prima oara producțiile, in fața unui public avizat. Nu mai puțin de trei sferturi dintre cele 73…

- Politistii rutieri care monitorizau traficul pe tronsonul Pecica – Nadlac au surprins cu radarul un sofer ceh care mergea cu 281 km/h, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Arad. „In perioada 3-4 septembrie, pe tronsonul Pecica-Nadlac, a fost desfasurata o actiune pentru monitorizarea…

- Proiectul People Power Partnership (PPP), in cadrul caruia Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) este partener, a implicat, in perioada 3 - 23 iulie, cei opt dansatori din Romania in cadrul repetitiilor pentru spectacolul de mari dimensiuni ce va fi prezentat in turneu european in anii 2023…

- Grație Asociatiei Artistilor Naivi din Romania, la Sinagoga Neologa Sion, bihorenii se pot bucura de o inedita expozitie de arta naiva contemporana a Cameliei Constantin. Expozitia “Trenule, masina mica” va avea vernisajul joi 28 iulie, ora 17:00, la Sinagoga Neologa Sion. Expozitia este cu vanzare…

Competența și susținerea politica se afla rareori in aceeași tabara in politica din Romania, dar un primar liberal a mers prea departe, iar acum risca excluderea din PNL.

- Perechea de dansatori alcatuita din Rareș Cojoc și Andreea Matei s-au clasat pe locul 3 in Finala Adult Standard WDSF Grand Slam din Naron (Spania), competiție care s-a desfașurat vineri, 24 iunie. "Romania in premiera pe podium la WDSF GrandSlam in Spania! Perioada de așteptare s-a sfarșit, și acum…