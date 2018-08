Stiri pe aceeasi tema

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass, preluata de mediafax. Manevrele militare comune se desfasoara in poligonul Luga, situat in nord-vestul…

- Ministerul rus al Apararii informeaza ca, pe durata unei saptamani, Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din Transnistria desfasoara exercitii comune cu structurile de forta din regiunea trasnistreana.

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

- ”Germania este prizoniera Rusiei, pentru ca ea isi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Ei platesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie sa-i apararm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”,…

- Cu toate acestea, spune ministrul Apararii, Romania dorește sa fie un garant al securitații in regiune și un avanpost de avertizare privind eventuale amenințari pentru aliații NATO. „Nu cred ca exista o zi fara o provocare” din partea Rusiei in spațiul aerian ori in apele teritoriale romane,…

- Rusia desfasoara pana vineri exercitii de amploare in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014), la care participa peste 6.000 de militari si mai mult de 100 de avioane si elicoptere, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti si canalul de televiziune NTV. In cadrul acestora, avioane de vanatoare…

- Însarcinatul cu afaceri al Statelor Unite pe lânga Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Harry Kamian, sustine ca Federația Rusa "deghizeaza livrarile militare în Donbas în așa-numitele convoaie umanitare". "Nu…