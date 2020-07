Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Europeana de Handbal a decis sa acorde un loc in plus Romaniei in sezonul viitor al Cupei EHF la masculin pentru faptul ca o reprezentanta a tarii noastre detine trofeul in Cupa Challenge, CSM Bucuresti, informeaza site-ul forului continental, citat de Agerpres.EHF a anulat restul sezonului…

- Un cetatean sarb a fost retinut, pentru 24 de ore, de politistii de frontiera mehedințeni din cadrul ITPF Timișoara, dupa ce șapte oameni pe care voia sa-i aduca in Romania au murit inecati in Dunare. In seara zilei de 16 aprilie, doua calauze sarbe si 16 migranti au fugit dintr-un centru de carantina…

- Vestea ca Mircea Muresan a decedat a fost facuta publica de presedintele Uniunii Cineastilor din Romania. "S-a stins din viata un mare regizor. Mircea Muresan. Un fondator al filmul romanesc. Un om care a daruit filme de exceptie. Un om care s-a daruit cinematografului si breslei cineastilor!…

- Numarul deceselor ajunge la 290, in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Au fost anuntate alte opt decese, in aceasta seara, printre care și o femeie din Timiș, de 67 de ani. O femeie de 67 ani, din județul Timiș, a ajuns in 9 aprilie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Inca 12 romani au murit din cauza COVID-19. Cea mai tanara victima este o femeie in varsta de 27 de ani din județul Neamț. Aceasta avea afecțiuni onco-hematologice. Pe perioada internarii in sectia de hematoogie a fost ingrijita de o asistenta medicala, care a fost contact cu un pacient ulterior confirmat…

- Pana in prezent cauza decesului nu este cunoscuta. Chynna și-a inceput cariera ca model, la varsta de 14 ani. Ulterior a lucrat cu fostul producator de discuri A $ AP Yams, moment in care cariera acesteia a inceput sa ia avant. Citește și: Un alt MARE ACTOR a murit din cauza Covid-19 Artista…

- Ministrul italian al agriculturii, Teresa Bellanova, se va intalni luni cu ambasadorul Romaniei in Italia, George Gabriel Bologan, pentru a cere Romaniei sa ii lase urgent inapoi la munca pe muncitorii sezonieri. Potrivit Il Sole24ore , un sfert din sezonierii din Italia sunt romani. Dupa ce Comisia…