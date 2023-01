Stiri pe aceeasi tema

- Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, a fost pusa sub acuzare, joi, de procurori in dosarul accidentului care a avut loc anul trecut in octombrie in județul Constanța. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea ca fostul ministru a fost pus azi sub acuzare pentru vatamare corporala din culpa.…

- Monica Macovei s-a prezentat, in aceasta dimineața, in fața procurorilor de la Parchetul Curții de Apel Constanța. La sosire, nu a dorit sa faca nicio declarație. Reamintim ca pe data de 8 octombrie Monica Macovei se intorcea din localitatea Limanu și, dupa ce a trecut podul de la Mangalia, aflata la…

- Fostul ministru al Justistiei, Monica Macovei a ajuns in aceasta dimineata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Conform unor surse, aceasta ar urma sa fie audiata in dosarul deschis dupa accidentul rutier ce a avut loc in luna octombrie 2022 in apropiere de Mangalia. Conform IPJ Constanta,…

- Duminica, 1 ianuarie 2023, in jurul orei 22,00, polițiștii din Sebeș au intervenit pe DN 1 (E81), Sebeș-Alba Iulia, in zona localitații Lancram, unde a fost sesizata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 19 ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un…

- Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti s a pronuntat in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a promovat o actiune in instanta dupa evenimentul rutier de la Mangalia soldat cu ranirea unui motociclist in varsta de 56 de ani. In dosar, 29926 4 2022, ce are ca obiect "asigurare dovezildquo;,…

- Avocatul motociclistului a spus in sala de judecata ca dupa ce clientul lui se va face bine va depune plangere impotriva ei. De cealalta parte Monica Macovei l-a dat in judecata pe procurorul care ancheteaza accidentul pentru proasta gestionare a probelor din dosar. Fostul ministru da vina pe motociclist…

- Fostul Ministru al Justiției, Monica Macovei, da in judecata Parchetul Curții de Apel Constanta și solicita o noua expertiza a mașinii dupa accident. Monica Macovei cere sa fie audiata și ea, dar și pasagerul pe care il avea in masina, in cazul accidentului rutier in care a fost implicata. Cererea se…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța a oferit, pentru Antena 3 CNN, un raspuns privind dosarul penal pentru vatamare corporala in cazul gravului accident de circulație pe care l-a provocat Monica Macovei, fost ministru al Justiției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…