Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie ar putea da explicații chiar in fața instanței din cauza ordinului prin care elevii sunt obligați sa faca școala online. Un avocat clujean, care are doi copii la scoala, a transmis o plangere prealabila ministrului Educatiei,Monica Anisie, solicitand revocarea Ordinului care prevede…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce, astazi, la ora 12, a avut, la Cotroceni, , o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica Anisie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne,Marcel…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, luni, la ora 14,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala.Citește și: Jurnalul MORȚII - Fiul unui barbat UCIS de coronavirus a notat, zi de zi, SIMPTOMELE ACESTUIA: Va scriu sa știți ca nu e de glumit Președintele…

- Anul școlar nu va fi inghețat, a anunțat Monica Anisie, ministrul Educației in urma cu puțin timp. Probele scrise ale evaluarii naționale și bacalaureatului ar putea fi organizate in iulie, iar subiectele nu vor cuprinde programa aferenta semestrului al doilea, a mai precizat ministrul Educației. Data…

- Stirioficiale.ro, platforma online lansata de guvern Autoritatile au lansat o platforma online care prezinta stiri oficiale legate de pandemia de coronavirus, non instruments, se gaseste la adresa stirioficiale.ro si a fost lansata de guvern, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României si…

- In aceasta seara, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile raman inchise pana dupa Paște. Intr-o declarație oferita Hotnews.ro, oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște școlile…

- (foto: Pexels) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, luni, inchiderea tuturor școlilor din Romania incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in funcție de evoluția evenimentelor. Ludovic Orban a transmis ca este o masura…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii a emis vineri, 7 februarie, ordinul nr. 3.193/2020 privind eliminarea si actualizarea unor taxe pentru serviciile prestate de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED), se precizeaza intr-un comunicat transmis de MEC. Prin…