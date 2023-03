Circle detine 3,3 miliarde de dolari din rezervele sale de 40 de miliarde de dolari in USDC la banca prabusita Silicon Valley Bank, a declarat compania intr-un tweet, vineri. Moneda a pierdut paritatea cu dolarul si a scazut pana la 0,88 pentru un dolar, sambata, potrivit CoinGecko. USDC si-a revenit usor, ulterior, fiind tranzactionata in jurul valorii de 0,90 pentru un dolar. Silicon Valley Bank s-a prabusit vineri, in cel mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiara din 2008, tulburand pietele globale si blocand miliarde de dolari apartinand companiilor si investitorilor. Circle…