Moneda euro, pe cale să devină istorie. UE plănuieşte emiterea unei criptomonede unice In documentul UE se cere blocului comunitar sa dezvolte o abordare comuna fata de criptomonede, inclusiv posibilitatea interzicerii proiectelor apreciate ca avand un risc ridicat. In actuala sa forma, documentul - care ar putea fi adoptat luna viitoare de ministrii de Finante din UE - ar spori campania autoritatilor de reglementare impotriva criptomonedelor, care pana acum au fost doar partial reglementate in cateva state membre UE. "BCE si alte banci centrale din UE ar putea explora oportunitatile, precum si provocarile referitoare la emiterea unei monede digitale, inclusiv luand in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

