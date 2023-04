Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Marele scriitor turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura, este invitat luni și marți in cadrul a doua intalniri culturale organizate de Universitatea de Vest din Timișoara, in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”.…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza astazi, in circuitul numismatic, o moneda de aur și o moneda de argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari. Anunțul a fost facut de BNR.Aversul monedei din aur reda cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica,…

- O pana de curent care a durat cateva minute a avut loc vineri seara, 17 februarie, la Opera din Timisoara, chiar in timpul galei de deschidere a programului „Capitala Europeana a Culturii”, eveniment la care participau mai multe oficialitați, inclusiv premierul Nicolae Ciuca. Cu puține minute inainte…

- E oficial, Capitala Culturala a Timișoara s-a deschis, cu o ceremonie la Palatul Culturii. In prezența premierului Nicolae Ciuca, festivitatea oficiala a avut parte de un moment cu totul ieșit din comun, in ton cu sloganul Anului Culturii. Cladirea Palatului Culturii a fost din nou cufundata in bezna…

- Asociația „Doar Maine” și „kinema ikon” participa, impreuna cu Complexul Muzeal Arad in calitate de partener, la programul cultural Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, cu mai multe proiecte care se vor desfașura de-a lungul intregului an. In 18 februarie, la sala Clio a muzeului va avea…

- Banca Naționala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din aur. Moneda are ca tema 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu. Aversul monedei prezinta palatul Adunarii Deputaților din București in perioada interbelica. Aceasta are ca inscripție „ROMANIA”, in arc de cerc, cu anul in…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș invita experti evaluatori independenti ca sa-și depuna candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor culturale care vor fi depuse spre finantare prin Programul Cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Candidatura…

- Zilele astea, Timișoara e din nou subiect pozitiv in presa internaționala. Capitala Europeana a Culturii aduce constant echipe de televiziune, posturi de radio, ziare și site-uri de calatorie. Cotidianul britanic The Independent include Timișoara in lista destinațiilor de city-break.