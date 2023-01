Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce piața monedelor virtuale se extinde, inca exista oportunitați de vanzare și tracționare a monedelor fizice. In mod special, daca acestea sunt vechi sau se gasesc foarte rar. Vrei sa caștigi și tu bani in plus inainte de sarbatorile de iarna? Afla in randurile de mai jos care este moneda din…

- Un numismat vrea sa dea lovitura inainte de sarbatori. A scos la vanzare pe internet o moneda pentru care solicita nici mai mult nici mai puțin de 100.000 de lei, ceea ce inseamna aproximativ 20000 de euro. Cum aceasta moneda nu este foarte veche, cauta bine prin casa, pentru ca și tu te poti imbogati…

- Daca ești un colecționar de monede sau vrei sa scapi de banii care zac prin sertarele din casa, afla ca acest exemplar se vinde cu 5000 de lei ((1000 de euro) pe internet. Cauta bine prin dulapuri, s-ar putea sa mai ai aceasta moneda din anul 2002. Asa ți se rotunjesc puțin veniturile chiar inainte…

- Romanii care sunt pasionați de colecționarea obiectelor vechi se pot bucura de sume mari de bani daca le vor scoate la vanzare pe celebrul site-ul OLX. Monedele vechi pot valora o adevarata avere, iar cei care le-au acasa se pot imbogați de pe urma lor. Iata care este prețul cu care se vinde o moneda…

- Monedele pot inspira oamenii sa priveasca in trecut, susțin pasionații de numismatica. Astfel de banuți vechi sunt scoși din gradini, sertare etc, apoi cumparați la licitații și transmiși din generație in generație. Unii colecționari au exemplare din intreaga lume și din diferite perioade ale istoriei.…

- In prezent, tot mai multe persoane cauta sa cumpere monede vechi. Recent, un anunț asemanator a fost pus de un alt roman. Acesta a scos la vanzare moneda de 1 leu din timpul regimului comunist, pentru care cere suma de 500 de lei.Acestea sunt doar doua dintre sutele de anunțuri privind astfel de piese…

- Tot mai multe persoane cauta, in prezent, monede vechi. In timp ce unii vor sa le cumpere pentru a-și completa colecția, alții vor sa faca afaceri și sa le vanda mai scumpe, pe diverse site-uri. Este bine știut faptul ca valoarea unei monede este stabilita de: vechime, raritatea seriei, starea de conservare,…

- In prezent, monedele vechi au ajuns sa valoreze o avere, iar persoanele care sunt pasionate de colecționarea lor se pot bucura de sume mari de bani daca le vor scoate la vanzare. Ei bine, pe site-ul de anunțuri OLX, și nu numai, exista foarte multe monede care se vand cu sume fabuloase, iar una dintre…