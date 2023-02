Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc nou de locuințe, care a fost construit in complexul Asur Sitesi din Malatya, oraș situat in apropiere de epicentrul catastrofei din Turcia, s-a prabușit in doar cateva secunde in timpul celui de-al doilea cutremur, relateaza Hurriyet. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ușurința cu care s-a naruit cladirea a ridicat din nou semne de intrebare cu privire la respectarea standardelor de construcție in zona cu un puternic risc seismic, scrie publicația turca Hurriyet . Un bloc nou construit in complexul Asur Sitesi din Malatya, oraș aflat aproape de epicentrul dezastrului…

- Cel de al doilea cutremur s-a produs la mai puțin de 12 ore dupa primul seism, afectand mai multe orașe din Turcia și Siria.Ultimele bilanțuri indica 1.800 de morți și aproape 7.000 de raniți in urma cutremurelor din Turcia și Siria.Momentul celui de al doilea seism a fost surprins de catre o echipa…

- Numeroase cladiri s-au prabușit in intregime, imaginile fiind surprinse de cetațeni și postate pe rețelele sociale.Un videoclip arata momentul in care un bloc intreg se prabușește in intregime și darama un stalp de electricitate, pe fundal auzindu-se țipetele oamenilor. Mai multe cladiri din Turcia…

- Imagini dramatice in Turcia. La doar cateva ore de la producerea cutremurului, care a lasat sute de morți și raniți, pe internet au inceput sa apara imagini cu momentele in care mai multe cladiri se prabușesc. Atenția, va pot afecta emoțional! Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit sudul Turciei, in…

- Imagini dramatice in Turcia. La doar cateva ore de la producerea cutremurului, care a lasat sute de morți și raniți, pe internet au inceput sa apara imagini cu momentele in care mai multe cladiri se prabușesc.

- Seismul a avut loc la ora locala 04.17 (01.17 GMT), la o adancime de aproximativ 17,9 kilometri. Un alt cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs in centrul Turciei la orele 04.28 (01.28 GMT), la o adancime de 9,9 kilometri.

- O tanara in varsta de 22 de ani a murit joi impreuna cu pilotul avionului in care se afla, dupa ce aeronava s-a prabușit peste un stalp de inalta tensiune in timpul unui zbor de agrement in Turcia, conform Daily Mail.