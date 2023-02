Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 55 de ani, din Preutești, care a fost impușcat de polițiști in picioare in urma unei intervenții la un scandal, a aflat luni ca este și condamnat. Gheorghe Apetroaei a primit o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere și un termen de incercare de 3 ani. ...

- O baza militara din orașul iranian Isfahan a fost lovita de o drona in noaptea de sambata spre duminica, intr-un atac surprins de un trecator. Regimul de la Teheran a precizat ca „atacul nu a facut victime ci doar pagube minore la acoperișul unei cladiri”.

- Un cerșetor din Brașov, aflat in scaun rulant, a fost surprins in timp ce se ridica in picioare și incepea sa mearga normal. Intamplarea a avut loc in Brașov, acolo unde un barbat aflat in scaun rulant, a fost surprins in timp ce s-a ridicat in picioare și a facut cațiva pași pentru a se urca pe bancheta…

- Un barbat aflat intr un scaun cu rotile a fost surprins intr o parcare din Brasov in timp ce se ridica si mergea fara probleme. Totul a fost filmat de un barbat care a postat imaginile pe internet, insotite de urmatorul mesaj: "Trersquo; sa recunoastem ca, indiferent cat de bun ne este locul de munca,…

- Tanarul in varsta de 21 de ani impuscat in spate de politisti in timpul unei urmariri in trafic, sambata noaptea, la Moldovita, a murit in spital, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, doctorul Dan Teodorovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un șofer, in timpul deplasarii, a lovit lateral un automobil parcat neregulamentar. Gestul care uimește, insa, e faptul ca acesta iși vede de drum, in speranța ca fapta sa reprobabila nu va fi observata.

- Un barbat de 50 de ani din Chișinau este cercetat penal, dupa ce ar fi sustras din rezervorul a doua autocamioane 300 de litri de combustibil. Totul s-ar fi intamplat intr-o parcare din adiacentul unei stații Peco din Stauceni.

- Incident in plina strada, polițiștii au intervenit imediat! Un barbat a ajuns la o secție de poliție din Capitala, dupa ce a fost imobilizat, joi, de catre oamenii legii, care au observat ca are la el o arma alba, cu care ar fi amenințat. Poliția Capitalei a anunțat, intr-un scurt comunicat, ca joi…