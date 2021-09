Momentul în care o găină este salvată din ghearele unui șoim de un cocoș și o capră O lupta pentru supraviețuire a avut loc pe 5 septembrie intr-o ferma din Olanda, dupa ce un șoim a atacat o gaina. pasarea de curte a fost salvat de intervenția „in forța” a unui cocoș și a unei capre, informeaza News.au, citat de Digi 24.O camera video de supraveghere a surprins atacul șoimului. Acesta s-a napustit asupra gainii care se afla in curte, facand sa-i sara penele.Atras de galagie, un cocoș a sarit imediat sa apere gaina. Șoimul n-a renunțat insa la prada, pana cand și o capra a venit in fuga in ajutorul celor doua pasari de curte.Incolțit, șoimul a fost nevoit sa renunțe la gaina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

