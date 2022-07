Momentul în care o balenă lovește o barcă: „Nu-mi venea să cred că încă pluteşte” VIDEO Momentul in care o balena cade pe partea din fața a unei barci aflate in largul coastei statului Massachusetts a fost surprins de mai mulți turiști, arata adevarul.ro, care citeaza NBC News. Balena, despre care se crede ca ar fi una cu cocoasa, a aterizat pe prova unei barci in White Horse Beach din Plymouth, in largul coastei statului Massachusetts. Greutatea balenei a determinat scufundarea pentru o scurta vreme a barcii, insa dupa ce animalul marin s-a retras, ambarcatiunea a revenit in pozitia initala. „A fost o nebunie. Tipul se afla in locul nepotrivit la momentul nepotrivit,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

