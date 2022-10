Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un editorial din “ Ziua de vest ,” o analiza chirurgicala, jurnalistul local Lia Lucia Epure ii face portretul de „salvaționist” al lui Dominic Fritz, de tipul operația a reușit, pacientul a murit. Dominic Fritz este omul care nu a avut nicio profesie și a devenit primarul Timișoarei. Aduce aminte…

- Mai mulți barbați inarmați, neidentificați pana acum, au deschis miercuri focul intr-un bar din centrul Mexicului, omorand 10 persoane, au anunțat autoritațile mexicane, potrivit agenției de știri Reuters , care noteaza ca acesta este cel mai recent episod dintr-o serie de violențe care afecteaza țara.…

- Regele Charles al III-lea, dar și milioane de telespectatori care urmareau transmisiunea in direct din interiorul Westminster Abbey au remarcat gafa clericului, comisa chiar in timpul slujbei.S-a intamplat la cateva momente dupa ce sicriul Reginei Elisabeta a II-a a fost depus pe catafalc, pentru serviciul…

- Membru al celei de-a cincea generații de la inființarea afacerii de familie, Bruno Bonduelle a fost directorul general al acesteia din 1985 pana in 1994. De asemenea, a fost foarte implicat și in promovarea regiunii Lille. Bruno Bonduelle, fostul director general al intreprinderii de familie cu același…

- Sefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri un plan european de economisire a energiei și de reducere a dependenței de energia ruseasca, printr-un set de cinci masuri, printre care si plafonarea gazului rusesc. Ursula von der Leyen a precizat ca Rusia manipuleaza pieța energetica…

- In timpul vizitei sale in Kaliningrad, președintele rus, Vladimir Putin, a oprit coloana in care se deplasa, a coborat din mașina și a schimbat cateva cuvinte cu oamenii aflați in zona. Liderul rus a pastrat distanța de aceștia insa i-a intrebat daca totul este bine, iar oamenii au raspuns afirmativ,…

- Mihailo Podoleak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat la declarațiile lui Vladimir Putin despre un nou „obiectiv” al razboiului. „Propaganda rusa din februarie: „NATO ne-a provocat”. Declarațiile lui Putin de azi: „scopul nostru este sa eliminam Ucraina, negam existența…

- Un martor ocular surprinde momentul in care fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe este impușcat in timp ce susține un discurs de campanie in orașul Nara, in vestul țarii. Cel mai longeviv lider al Japoniei a murit vineri, la cateva ore dupa ce a fost impușcat, șocand o țara in care violența politica…